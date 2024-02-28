Sakarya'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı.

Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı. Şüphelinin şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.