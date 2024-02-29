Emniyet'te yeni dönem! Polislere yaka kamerası takılacak

2025'te tüm polislere yaka kamerasını takılacağını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kameralara yüz tanıma sistemi de getirileceğini söyledi.

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İçişleri Bakanlığı, polisin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi için bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor..

İstanbul'da trafik polislerinde uygulanan yaka kamera sistemi, Türkiye genelinde kullanıma sunulacak.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında verdi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, Emniyet Müdürlüğü'nde tüm polislere 2025 yılı itibariyle yaka kamerası takılacağını duyurdu.

Polislere yaka kamerası takılacak

Kameralarda yüz tanıma sisteminin de olacağını belirten Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. ASELSAN yapacak bunu. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi.

Görüntüler merkezden izlenerek anında müdahale edilecek

Yaka kamerasıyla birlikte, polise karşı yapılan şikayet, iddia ve performanslar hızla değerlendirilebilecek.

Polis memurlarının yaka kameralarından gelen görüntüler, komuta merkezinden anbean takip edilebilecek.

Sistemin amacı daha şeffaf bir şekilde halkla ilişkiler sağlamak ve meydana gelen konulara merkezden anında müdahale etmek.

İstanbul'da MOBESE kameralarının sayısı artırılacak

Öte yandan Bakan Yerlikaya, İstanbul'da da MOBESE kameralarının sayısının artacağını da belirtti:

7 bin polis verdik İstanbul'a. İstanbul'un en büyük sorunu trafik. Yapısal durumlar söz konusu da var tabii. Biz de trafiğin kontrolüyle ilgili daha güçlü olmalıydık. 2 bin 500'ünü trafiğe verdik. 3 bin 69'unu asayişe verdik. Diğer birimlere de bin 425 polis verdik. Toplam bin 173 araç, 600 de motosiklet verdik. Asayişte 14 bin 816 personel vardı. Takviye sonrası 17 bin 885'e ulaştı.

Sadece ana arterlerde olmayacağız. Şehrin her yerinde olmamız lazım. 10 bin MOBESE sayısı bu binayla en az 50 bin yapacağız. Hedefimiz 75 bin MOBESE. Kurumsal firmaların kamerasından biz de istifade edeceğiz. Yeni sisteme entegre edeceğiz bu kameraları.