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Erdoğan'dan eski ve yeni tüm AK Partililere talimat! “Murat Kurum’a destek için çalışın”

Erdoğan'dan eski ve yeni tüm AK Partililere talimat! “Murat Kurum’a destek için çalışın”

31 Mart yerel seçimlerine bir ay kala yarış kızıştı. Gözler özellikle İstanbul’da. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul yarışının başa baş olduğunu gördüğü, eski ve yeni tüm AK Partililere “Murat Kurum’a destek için çalışın” talimatı verdiği belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından  partisine yerel seçimler için çalışmaları talimatı vermiş ve hedeflerinin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP’nin yönetimindeki tüm büyükşehir ve iller olduğunu açıklamıştı.

İstanbul'u çantada keklik görmüyor

Kulislerde AK Parti’nin Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışın başa baş olduğunu gördüğü ve Erdoğan’ın seçimleri çantada keklik görmediği konuşuluyor. Cumhuriyet’in kulis haberine göre, Erdoğan, eski ve yeni tüm AK Parti’li yöneticiler ve milletvekillerine, “Herkes İstanbul için çalışacak”, “Herkes Murat Kurum’un projelerine destek verecek ve Kurum için çalışacak” talimatını verdi.

CHP'li belediyeleri mutlak kazanmalıyız

Erdoğan’ın kurmaylarına ayrıca “CHP’li belediyelerin mutlak suretle kazanılması, seçim gecesi aksi bir sonuçla karşılaşmamak için partinin yaptığı tüm çalışmaları hızlandırmasını istediği” de belirtiliyor.

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