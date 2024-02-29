Son seçimi bilen Optimar'dan yeni İstanbul anketi! Murat kurum öne geçti! İlçe ilçe oy oranları...
Son seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın 21-24 Şubat tarihleri arasında yaptığı yeni İstanbul anketine göre Murat Kurum İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti. Hangi ilçede Kurum hangi ilçelerde İmamoğlu önde? DEM Parti adayını çekerse ne olur? İşte sonuçlar...
İstanbul'da AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış kıran kırana geçiyor. Açıklanan anketlerde Kurum ve İmamoğlu başa baş çıkarken, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın yeni anketinde durum değişti. Murat Kurum öne geçti. Hangi ilçelerde Murt Kurum hangi ilçelerde Ekrem İmamoğlu önde? İşte cevapları...
Hilmi Daşdemir'in başkanlığını yaptığı Optimar’ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. Optimar, İstanbul’daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı. Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçti. İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuçlar...
Optimar Araştırma'nın 5 gün önce tamamlanan anketine Murat Kurum’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.
Murat Kurum’a oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7, kararsızların oranı yüzde 7.6 çıkıyor.