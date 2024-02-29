Son seçimi bilen Optimar'dan yeni İstanbul anketi! Murat kurum öne geçti! İlçe ilçe oy oranları...

İstanbul'da AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış kıran kırana geçiyor. Açıklanan anketlerde Kurum ve İmamoğlu başa baş çıkarken, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın yeni anketinde durum değişti. Murat Kurum öne geçti. Hangi ilçelerde Murt Kurum hangi ilçelerde Ekrem İmamoğlu önde? İşte cevapları...