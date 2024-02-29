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Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar ligi'nde yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar ligi'nde yarı finale yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Almanya'nın Allianz MTV takımını rövanşta 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Tibor Halasz (Macaristan)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Ana Cristina, Buse Ünal)

Allianz MTV: Timmermann, Bongaerts, Knollema, Strubbe, Rivers,
Segura Palleros (Koskelo, Vanjak, Gloaab, Mirosavjevic, Hanelina, Hart)

Setler: 25-15, 25-15, 23-25, 25-19

Süre: 100 dakika (22, 26, 26, 26)

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