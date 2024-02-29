Ekrem İmamoğlu’nun yaptırdığı son anket ortaya çıktı! Aradaki fark 3 puan...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Krem İmamoğlu'nun rakipleriyle arasındaki durumu görmek için yaptırdığı son anketin sonuçları çıktı. Ankete göre İmamoğlu yaklaşık 3 puan önde gözüküyor.Abone ol
Anket firmaları tek tek İstanbul anketlerini yayınlamayı sürdürürken son anket Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ofisinin yaptırdığı son anketin sonuçlarını paylaştı.
Aytunç Erkin’in aktardığına göre, 2.9 puan önde olan Ekrem İmamoğlu yüzde 43.1, Murat Kurum yüzde 40.2 oy alıyor. Söz konusu sonuçların Metropoll dahil birkaç şirketin ortak sonuçlarını yansıttığı ifade ediliyor.
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