BIST 9.062
DOLAR 31,22
EURO 33,92
ALTIN 2.042,37
HABER /  SEÇİM

Ekrem İmamoğlu’nun yaptırdığı son anket ortaya çıktı! Aradaki fark 3 puan...

Ekrem İmamoğlu’nun yaptırdığı son anket ortaya çıktı! Aradaki fark 3 puan...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Krem İmamoğlu'nun rakipleriyle arasındaki durumu görmek için yaptırdığı son anketin sonuçları çıktı. Ankete göre İmamoğlu yaklaşık 3 puan önde gözüküyor.

Abone ol

Anket firmaları tek tek İstanbul anketlerini yayınlamayı sürdürürken son anket Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ofisinin yaptırdığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

Aytunç Erkin’in aktardığına göre, 2.9 puan önde olan Ekrem İmamoğlu yüzde 43.1, Murat Kurum yüzde 40.2 oy alıyor. Söz konusu sonuçların Metropoll dahil birkaç şirketin ortak sonuçlarını yansıttığı ifade ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçimi bilen Optimar'dan yeni İstanbul anketi! Murat kurum öne geçti! İlçe ilçe oy oranları...
Foto Galeri Son seçimi bilen Optimar'dan yeni İstanbul anketi! Murat kurum öne geçti! İlçe ilçe oy oranları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan eski ve yeni tüm AK Partililere talimat! “Murat Kurum’a destek için çalışın”
Erdoğan'dan eski ve yeni tüm AK Partililere talimat! “Murat Kurum’a destek için çalışın”
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Özgür Özel, 300 bin kişi ile yapılan 300 anketin sonuçlarını açıkladı! İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor
Özgür Özel, 300 bin kişi ile yapılan 300 anketin sonuçlarını açıkladı! İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor
Ali Yerlikaya'dan düzensiz göç açıklaması: Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı
Ali Yerlikaya'dan düzensiz göç açıklaması: Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı
Emniyet'te yeni dönem! Polislere yaka kamerası takılacak
Emniyet'te yeni dönem! Polislere yaka kamerası takılacak
Türkiye'nin savaş uçağı KAAN'a dünya basınında ilgi ve övgü devam ediyor
Türkiye'nin savaş uçağı KAAN'a dünya basınında ilgi ve övgü devam ediyor
Fernando Santos'tan Galatasaray sözleri
Fernando Santos'tan Galatasaray sözleri
Sakarya'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı!
Sakarya'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı!
İsrail tankları en az 5 kez yanlışlıkla kendi topraklarını vurdu
İsrail tankları en az 5 kez yanlışlıkla kendi topraklarını vurdu
Putin'den Macron'a 'Napolyon' hatırlatması: Sonun aynı olur
Putin'den Macron'a 'Napolyon' hatırlatması: Sonun aynı olur
TBMM'de FETÖ polemiği! CHP'li Tanal'ın sözlerine Meclis Başkanvekili Bozdağ'dan sert yanıt
TBMM'de FETÖ polemiği! CHP'li Tanal'ın sözlerine Meclis Başkanvekili Bozdağ'dan sert yanıt
Türkiye, diplomatik ağı en geniş 3. ülke oldu
Türkiye, diplomatik ağı en geniş 3. ülke oldu