Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 11 bin kişi tahliye edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Acre eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 11 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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Devlet Sivil Savunma Koordinatörü Carlos Batista basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acre eyaletine bağlı bazı kasabalarda olağanüstü hal ilan edildiğini ve Acre Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 11 bin kişi için tahliye emri verildiğini belirtti.

Batista, şiddetli yağış ve sellerin 17 kentte etkili olduğunu, sivil savunma ekiplerinin bu bölgelerde arama kurtarma çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Acre Valisi Gladson Cameli, merkezi hükümetten destek talebinde bulundukları bilgisini paylaşarak, "Yardıma hazır olduğunu duyuran merkezi hükümete teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarıyla görüştüm, acil ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. " ifadesini kullandı.

Ülkenin Acre eyaletinde geçen yıl da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanmıştı.