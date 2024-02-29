Balıkesir'in kayıp adayı bulundu! 3 haftadır aranıyor işe gitmiyordu!

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken Balıkesir'de bir muamma tartışılıyor. CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın rakip olarak karşısına hem isim hem de soyismi aynı bir isim çıktı. Oy pusulasında iki Ahmet Akın olacak. Şu ana kadar ikinci Ahmet Akın ortaya çıkmazken, CHP'nin adayı Akın, bağımsız adayın bilinçli olarak AK Partili mevcut belediye yönetimi tarafından çıkarıldığını iddia etti. Öte yandan kayıp adayın bulunduğu öne sürüldü.

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CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın rakip olarak karşısına hem isim hem de soyismi aynı bir isim çıktı. O isim YSK tarafından onaylanırken Balıkesir'deki yarışta oy pusulasında iki Ahmet Akın olacak. Ancak şu ana kadar ikinci Ahmet Akın'dan ne bir fotoğraf ne de başka bir şey var.

Akın'dan çarpıcı iddia

Sözcü TV'nin haberine göre Akın, kendisiyle aynı isim ve soyisme sahip bağımsız adayın bilinçli olarak AK Partili mevcut belediye yönetimi tarafından çıkarıldığını öne sürdü. Kendisine gelen oyların bölünmesinin hedeflendiğini aktaran Akın vatandaşları uyararak sesinin taklit edileceğini iddia etti.

Akın şunları ifade etti:

"Bu kirli tezgah nedeniyle 31 Mart seçimlerinde pusulada iki Ahmet Akın olacak. Bu tezgahı kurgulayanlar 'Ahmet Akın kazanıyor, onun seçimi almasını engelleyelim' diye düşünüyorlar. Onlara yazıklar olsun. Kamuoyu araştırmalarının hepsinde Ahmet Akın'ın gerisinde kaldıklarını görünce korkudan şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunlara giriştiler. Ahmet Akın adında bağımsız bir aday çıkardılar, korkunun ecele faydası yok. Bu kirli isimler başka şeyler de yapmayı deneyecekler. Yapay zeka ile sesimi taklit edip gerçek olamayan bir şekilde adaylıktan çekildiğimi, seçime bağımsız olarak gireceğim yönünde sahte aramalar yapmayı planlıyorlar."

Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın haberine göre 31 Mart günü pusulada yer alacak olan bağımsız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın ortalıkta gözükmüyor. Henüz bir mitingine, seçim çalışmasına rastlanmayan bağımsız aday Ahmet Akın’ın herhangi bir sosyal medya mecrasında bir hesabı da bulunamıyor.

Bağımsız aday Ahmet Akın, Balıkesir’in bilindik bir esnaf lokantası olan Kanaat Lokantası’nın gece servisinde garson olarak çalışıyordu.

Kanaat Lokantası çalışanları, Ahmet Akın’ın yaklaşık üç haftadır işe gelmediğini söyledi. Kendilerinin de durumdan yeni haberdar olduklarını belirten lokanta çalışanları, Ahmet Akın’ın politikayla ilgili konuşmayan biri olduğunu söyledi.