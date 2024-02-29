İstanbul'da 2 binanın dış cephesini saran yangın söndürüldü

İSTANBUL Eyüpsultan'da bir binanın giriş katındaki iş yerinde başladıktan sonra 2 binanın dış cephesini saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Abone ol
Esentepe Mahallesi Şair Şirızat Sokak'taki binanın girişinde bulunan kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri sokağı giriş çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangının başladığı kahvehane ile 2 binanın dış cephesinde ve 2 motosiklette hasar oluştu.