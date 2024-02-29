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Mahalle bekçilerinden kaçmaya çalıştı, üzerinden sentetik ecza hapı çıktı

Mahalle bekçilerinden kaçmaya çalıştı, üzerinden sentetik ecza hapı çıktı

Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerini gördükten sonra kaçmaya çalışan 2 şahıstan biri yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramam 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 şahıs, Kadeş Meydanı civarında devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerini gördükten sonra kaçmaya başladı. Bekçiler tarafından kovalayan şahıslardan birisi Maliye 1. Sokak'ta yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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