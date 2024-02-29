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Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangın saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Kolay, 11 ABK 805 plakalı otomobilini park edip evine gitti. Bir süre sonra aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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