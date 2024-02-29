Ali İhsan Varol dolandırıldı: Biz yandık, siz yanmayın!

Kelime Oyunu yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını duyurdu. Takipçilerine de seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.

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Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını duyurdu.

X paylaşımınında "Dolandırıldık… arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor…" diyen Ali İhsan Varol, takipçilerine de uyarıda bulundu: "E-ofis dedikleri Aquapark AVM’nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…"