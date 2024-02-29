İYİ Partili Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü

CHP'nin itirazı üzerine Ankara İl Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin Mamak adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığını düşürdü.

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31 Mart seçimlerinde CHP’den Ankara Mamak Belediye başkanlığına aday adayı olan ancak partisi tarafından üçüncü kez aday gösterilmeyen Hüseyin Bayındır CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti. İYİ Parti’nin Mamak adayı olan Bayındır’ın adaylığına CHP itiraz etti.

Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır’ın daha önce CHP’den aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle adaylığının düşürülmesine karar verdi.