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Depoları doldurmak için bekleyin! Motorine indirim geliyor, 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Depoları doldurmak için bekleyin! Motorine indirim geliyor, 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta çifte indirim gelmişti. 1 lira 20 kuruşluk indirimin ardından motorinde fiyatların bu gece yarısından itibaren değişmesi bekleniyor.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 'fiyatları indirin' talimatı sonrası geçtiğimiz hafta akaryakıt ürünlerine çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 76 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 20 kuruş ucuzlamıştı.

1 Mart'tan itibaren geçerli olacak

Bir indirim müjdesi daha geldi. NTV'de yer alan bilgiye göre motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.

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