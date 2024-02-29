Depoları doldurmak için bekleyin! Motorine indirim geliyor, 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta çifte indirim gelmişti. 1 lira 20 kuruşluk indirimin ardından motorinde fiyatların bu gece yarısından itibaren değişmesi bekleniyor.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 'fiyatları indirin' talimatı sonrası geçtiğimiz hafta akaryakıt ürünlerine çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 76 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 20 kuruş ucuzlamıştı.

1 Mart'tan itibaren geçerli olacak

Bir indirim müjdesi daha geldi. NTV'de yer alan bilgiye göre motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.