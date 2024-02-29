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DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan skandal Kürdistan sözleri

DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan skandal Kürdistan sözleri

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Seçimlere sayılı günler kaldı. Bizler seçimleri kazanmak için yola çıktı. Seçimleri Kürdistan'da, Türkiye'de kazanmak için yola çıktık." ifadesini kullandı.

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CHP ile DEM Parti yerel seçimler öncesi "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. DEM Parti, ittifakın ardından seçim çalışmalarına hız verdi. Batman'da program düzenleyen DEM Partililerin mitingi yine bir skandala sahne oldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, partisinin Batman'daki mitingine katılarak konuşma gerçekleştirdi. Hatimoğlulları, "Kürdistan" çıkışında bulundu.

Hatimoğulları, seçimi kazanmak için yola çıktıklarını söyleyerek, "Seçimlere sayılı günler kaldı. Biz bu seçimleri; Beşiri'de, Gercüş'te, Hasankeyf'te, Batman'da ve burada sayamadığım bütün ilçelerimizde... Bizler seçimleri kazanmak için yola çıktı. Seçimleri Kürdistan'da, Türkiye'de kazanmak için yola çıktık. Sayılı günler var ve çok çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Aleni terör propagandası

Hatimoğulları, geçtiğimiz aylarda, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma, kürsüden teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam yollayarak, "Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Hatimoğulları, partisinin bir aday tanıtım toplantısında, öldürülen bölücü terör örgütü üyelerine selam göndermekten geri durmamış, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." demişti.

Yine geçtğimiz günlerde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen DEM Parti mitinginde Öcalan'ın posterleri açılmış, "Biji serok Apo" sloganı atılmıştı.

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