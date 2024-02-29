BIST 9.155
DOLAR 31,22
EURO 33,92
ALTIN 2.044,69
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri 2 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda 659 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirirken, uyuşturucu taciri yapan 2 kişi tutuklandı.

Abone ol

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimince geçtiğimiz gün ve bugün Balıkesir’in Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda; 560 sentetik ecza hap, 659 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 3.4 gram skunk maddesi, 1.46 gram esrar maddesi, 0.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Gümüşhane'de kardelenler baharın müjdesini verdi
Gümüşhane'de kardelenler baharın müjdesini verdi
Çanakkale'de sis etkili olmaya devam ediyor
Çanakkale'de sis etkili olmaya devam ediyor
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor
Yasak aşk cinayetini mahkemede anlattı: Eşimin başkasıyla birlikte cinsel içerikli videolarını gördüm
Yasak aşk cinayetini mahkemede anlattı: Eşimin başkasıyla birlikte cinsel içerikli videolarını gördüm
Mahalle bekçilerinden kaçmaya çalıştı, üzerinden sentetik ecza hapı çıktı
Mahalle bekçilerinden kaçmaya çalıştı, üzerinden sentetik ecza hapı çıktı
Ali İhsan Varol dolandırıldı: Biz yandık, siz yanmayın!
Ali İhsan Varol dolandırıldı: Biz yandık, siz yanmayın!
Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 11 bin kişi tahliye edildi
Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 11 bin kişi tahliye edildi
Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi
AK Parti'de istifalar sonrası peş peşe atamalar
AK Parti'de istifalar sonrası peş peşe atamalar
Balıkesir'in kayıp adayı bulundu! 3 haftadır aranıyor işe gitmiyordu!
Balıkesir'in kayıp adayı bulundu! 3 haftadır aranıyor işe gitmiyordu!