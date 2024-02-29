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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak

Türkiye'yi organizasyonda Ersu Şaşma, Kayhan Özer ve Mikdat Sevler temsil edecek. 2022 Belgrad Salon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 18 atlet, Glasgow'da bu unvanını korumak için mücadele edecek.

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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 3 Mart'a kadar Glasgow kentinde yapılacak.

Türkiye'yi organizasyonda sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Kayhan Özer ve 60 metre engelde Mikdat Sevler temsil edecek.

Dünyanın en iyi sporcuların yarışacağı organizasyona 130 ülkeden 750 atlet katılacak. Atletler, 60 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 1300 metre, 60 metre engelli, pentatlon, heptatlon ve yüksek atlama branşlarında madalya almak için mücadele edecek.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na gelen atletler arasında olimpiyat ve dünya şampiyonları yer alırken, 2022 Belgrad Salon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 18 atlet, Glasgow'da bu unvanını korumak için yarışacak.

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