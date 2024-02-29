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Erdoğan 'emekliye seyyanen zam yok' dedi Fehmi Koru itiraz etti verileri paylaştı

Erdoğan 'emekliye seyyanen zam yok' dedi Fehmi Koru itiraz etti verileri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin seyyanen zam talebine kapıyı kapatmasını değerlendiren Fehmi Koru, faturanın emekliye çıkarılmasını yanlış buldu, kamudaki harcamalara ilişkin verileri paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin seyyanen zam talebine olumsuz yanıt verdiği Kütahya mitingindeki konuşmanın yankıları sürüyor.

Bütçe dengelerine işaret eden Erdoğan, "Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa, tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. " dedi.

"Gerekçe doğru ama..."

Emeklilerle ilgili bütçe tablosunu anlatan Erdoğan'ın sözleri yazar Fehmi Koru'nun gündemindeydi.  Erdoğan'ın gerekçesinin doğru olduğunu belirten Koru, faturanın emeklilere çıkarılmasına isyan etti.

Koru, 'Tasarruf Genelgesi’nin yayımlandığı Haziran ayında, yaklaşık 235 milyon TL olan devletin kırtasiye harcamasının Aralık ayına gelindiğinde yaklaşık 7 kat artarak 1 milyar 607 milyon TL’yi geçtiğini yazdı.

Temsil tanıtma ağırlama 17 kat arttı

‘Temsil, tanıtma, ağırlama’ kalemlerinde harcamanın da altı ay içerisinde tam 17 kat arttığına dikkat çeken yazar, GSYH içinde emeklilere ödenen paranın oranıyla ilgili bilgiler verdi.

2012'de daha fazla para ödeniyordu

Bu emekli maaşı işini GSYH açısından inceleyen Koru, 2012'de 10 milyon emekli varken, emeklilere ödenen maaş GSYH’nın yüzde 6,66’sı olduğuna değindi.

2023 yılının ilk yarısında emekli sayısının 16 milyona çıkmasına rağmen emeklilerin toplam maaşlarının GSYH payı yüzde 5,64’e olduğuna dikkat çeken Koru, "Yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütçeyle ilgili verdiği bilgiler doğru, ayrıca oradan çıkartmamız amaçlanan sonuç da yanlış değil; birileri israftan kaçınıp tasarrufa riayet etmeli ve devlet bütçesinin dengeleri bozulmamalı; ancak israftan kaçınması ve tasarrufa riayet etmesi gerekenler listesinde emekliler herhalde son sırada yer alır." ifadelerine yer verdi.

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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