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İstanbul'da alkollü kiracı kaldığı gecekonduyu yaktı

İstanbul'da alkollü kiracı kaldığı gecekonduyu yaktı

Kadıköy'de bir kiracı alkolün etkisiyle kaldığı gecekonduyu ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evi yakan adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay 04.30 sularında Kadıköy Eğitim Mahallesi Patika Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs kiracı olarak yaşadığı gecekonduyu alkolün etkisiyle ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Şahıs polis arabasına bindirilirken mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis aracına bindirilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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