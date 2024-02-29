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Baygınlık geçiren şahıs ekipleri alarma geçirdi

Baygınlık geçiren şahıs ekipleri alarma geçirdi

Zonguldak'ın merkezinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

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Olay; saat 19.45 sıralarında merkeze bağlı Ayyıldız Kavşağı mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Metin A. aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek Metin A.'yı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayan alkollü şahıs için 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran Metin A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yarı baygın vaziyette olan Metin A., polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa güçlükle alındı.

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