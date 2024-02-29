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Konya’da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Konya’da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da polis ekiplerin kontroller esnasında durumundan şüphelendiği 2 aracın içerisinden 13 düzensiz göçmen çıktı. Her 2 araç sürücüsü tutuklanırken araçlara 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

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Konya Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasındaki kontrol noktalarıyla göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini sürdürüyor.

Ekiplerin merkez Selçuklu ilçesinde gerçekleştirdiği PTS kontrolleri esnasında durumundan şüphelenilen bir araç Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, merkez Karatay ilçesinde gerçekleştirdiği PTS kontrolleri esnasında da şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Adana Çevre Yolu üzerinde durdurulan aracın içerisinden 6 düzensiz göçmen çıktı. Yakalanan 13 düzensiz göçmenin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Hakkında adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edilen 2 araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her 2 araca 32 bin 233’er TL ceza uygulanırken araçlar 60 gün trafikten men edildi.

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