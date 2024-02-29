BIST 9.144
DOLAR 31,22
EURO 33,96
ALTIN 2.044,74
HABER /  GÜNCEL

Erzurum’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu hayrete düşürdü

Erzurum’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu hayrete düşürdü

Erzurum’da Özünal ailesinin muhabbet kuşu ile yavru kedileri arasındaki dostluk görenleri hem hayrete düşürüyor hem de gülümsetiyor.

Abone ol

Kediler ile kuşların bir arada yaşamasının zor olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu durumun altında yatan sebeplerin en önemlisi ise kedilerin doğal avcılar olması olarak ifade ediliyor.

Erzurum’daki Özünal ailesi 4 aylıkken sahiplendikleri ve adını Şeker koydukları minik kediyi çok sevdi. Ancak evlerinde yıllardır Maviş isimli bir muhabbet kuşu vardı. Aile ilk önceleri kedi ve kuşu ayrı odalarda tuttu. Özünal ailesinin küçük oğlu Mehmet Akif bu durum karşısında uzun bir süre Şeker ile Maviş yan yana getirmedikleri ifade ederken, "İkisini de çok seviyorduk. Ama yan yana gelmemeleri için çok uğraştık" dedi. Ancak daha sonra iki hayvanın birbirine zarar vermediğini, oyunlar oynadığını gördüler. Sonrasında ikisi de evde gönüllerince ve serbest bir şekilde gezmeye başladı. Zaman zaman minik kuş Maviş’in ısrarlı oynama isteği minik kedi Şeker tarafından patilerle geri çevrilse de iki hayvanın görüntüleri bilinen “kedi-kuş” zıtlığına ya da düşmanlığına adeta meydan okuyor. Aile ise bu durumdan son derece mutlu olduklarını ve keyiflerinin yerinde olduğunu belirtiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e veto! İstanbul'daki CHP afişlerinde Özgür Özel olmayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e veto! İstanbul'daki CHP afişlerinde Özgür Özel olmayacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Uzmanından ‘yaşlanma karşıtı 13 besin' önerisi
Uzmanından ‘yaşlanma karşıtı 13 besin' önerisi
İstanbul'da alkollü kiracı kaldığı gecekonduyu yaktı
İstanbul'da alkollü kiracı kaldığı gecekonduyu yaktı
Baygınlık geçiren şahıs ekipleri alarma geçirdi
Baygınlık geçiren şahıs ekipleri alarma geçirdi
Japonya'da ortalama konut fiyatı 59,1 milyon yene çıktı
Japonya'da ortalama konut fiyatı 59,1 milyon yene çıktı
Beytüşşebap'ta 3 metrelik karda zorlu mesai
Beytüşşebap'ta 3 metrelik karda zorlu mesai
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis uçuşları olumsuz etkiliyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis uçuşları olumsuz etkiliyor
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak
İYİ Partili Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü
İYİ Partili Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü
Depoları doldurmak için bekleyin! Motorine indirim geliyor, 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Depoları doldurmak için bekleyin! Motorine indirim geliyor, 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan skandal Kürdistan sözleri
DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan skandal Kürdistan sözleri