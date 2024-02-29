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ABD Başkanı Biden, sağlık kontrolünden geçti! Görevine devam edecek mi?

ABD Başkanı Biden, sağlık kontrolünden geçti! Görevine devam edecek mi?

ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın güncel sağlık durumuna dair paylaştığı raporla, görevini yapmasına engel durum olmadığını duyurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolü için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti.

Biden, hastane dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçlarının geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru tarafından onaylanan ve durumunun iyi olduğu belirtilen raporun içeriği yer aldı.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşıldı.

O'Connor'ın raporunda, "Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmedi. Herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor." ifadeleri yer aldı.

Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır" değerlendirmesine yer verildi.

Biden'ın kalp ritminden kolesterol değerlerine kadar her türlü ayrıntılı bilginin yer aldığı raporda, ABD Başkanı'nın uyku apnesi rahatsızlığının da stabil kaldığı belirtildi.

Son muayenesi şubat 2023'te yapılan Joe Biden, doktoruna göre sağlıklı, dinç ve haftada en az beş gün egzersiz yapmaya devam ediyor.

Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, sağlık durumu ve yaşıyla ilgili tartışmaların devam ettiği dönemde geldi.

ABC News/Ipsos tarafından 9-10 Şubat'ta yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ı ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söylemişti.

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