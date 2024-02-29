BIST 9.144
DOLAR 31,22
EURO 33,96
ALTIN 2.044,74
HABER /  GÜNCEL

Başıboş kurt köpekleri kümesteki tavukları telef etti

Başıboş kurt köpekleri kümesteki tavukları telef etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. Yumurta toplamak için kümese gelen iş yeri çalışanı gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Abone ol

Örnek Mahallesi 1057 Sokak üzerinde bulunan iş yerinin arka bahçesinde kümeste bulunan tavuklar başıboş kurt köpeklerinin saldırısına uğrarken 8 tavuk telef oldu. Her gün olduğu gibi kümesteki yumurtaları toplamak üzere arka bahçeye gelen iş yeri çalışanı Galip Güneş, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

“Kümesten son kez yumurta aldım”
Tavukları yerde cansız vaziyette gördüğünü belirten Galip Güneş, “Kümese baktığımda içerisindeki tavukların da yerde yattığını, bazılarının kafasının olmadığını, bazılarının da vücudunun parçalandığını gördüm. 2 tane tavuk da can çekişiyordu. Hemen gidip güvenlik kamerasına baktığımızda 1 kurt köpeği ve 2 yavru köpeğin yan taraftan kümesin olduğu bahçeye girdiğini, bir süre sonra da geri çıktığını gördük. Bu köpekler burada başıboş vaziyette sürekli geçen köpekler. Irmak kenarında daha önce bana da saldırdılar. Kümesten son kez yumurtaları aldım. Yetkililerden başıboş köpekler için önlem almalarını istiyorum” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlanıyor
Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlanıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bekçiler 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı
Bekçiler 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı
Cevdet Yılmaz'dan ASELSAN ziyareti
Cevdet Yılmaz'dan ASELSAN ziyareti
Bursa’da 2 okul deprem riski nedeniyle eğitime ara verecek
Bursa’da 2 okul deprem riski nedeniyle eğitime ara verecek
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'mülakat' tepkisi: Dayısı olan değil hak eden kazansın
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'mülakat' tepkisi: Dayısı olan değil hak eden kazansın
Erdoğan 'emekliye seyyanen zam yok' dedi Fehmi Koru itiraz etti verileri paylaştı
Erdoğan 'emekliye seyyanen zam yok' dedi Fehmi Koru itiraz etti verileri paylaştı
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta yarın başlayacak
ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Fatih Başkanı Karahan ile görüştü
ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Fatih Başkanı Karahan ile görüştü
Konya’da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Konya’da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: "Ablam" dediğin Meral Akşener'i...
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: "Ablam" dediğin Meral Akşener'i...
Aracınızda klima bakımlarını ihmal etmeyin
Aracınızda klima bakımlarını ihmal etmeyin