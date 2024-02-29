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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 10 puan topladı.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor.

Tıpkı Kasımpaşa gibi çıkışa geçen ve son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan EMS Yapı Sivasspor ise 37 puanla 6. basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Kenneth Omeruo, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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