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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

3 Batı ülkesi için yapılan İstanbul anketi çıktı farkın 5 puan olması için sahada olması gereken isim

3 Batı ülkesi için yapılan İstanbul anketi çıktı farkın 5 puan olması için sahada olması gereken isim

Yazar Fuat Uğur, üç Batı ülkesinin elçiliği adına yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Ankette 1.2 puan Murat Kurum'un önde çıktığını yazan Uğur, farkın en az 5 puan olması için sahaya AK Parti Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in çıkması gerektiğini savundu.

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31 Mart yerel seçimlerine doğru adaylar çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul seçimlerine ilişkin anketler peş peşe geliyor. İBB adayları Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi beklenen yarışta son anket geldi.

tv100 yazarı Fuat Uğur, yazısında ünlü bir kamuoyu araştırma şirketinin başındaki ismin kendisine verdiği bilgileri aktardı.

Murat Kurum ankette 1.2 puan önde

İstanbul seçimlerinin sonucunu merak eden üç Batı ülkesinin elçiliği adına yaptığı araştırmanın sonucunu paylaşan yazar, yazısına böyle devam etti:

"Buna göre MURAT KURUM 1,2 PUAN FARKLA EKREM İMAMOĞLU’NUN ÖNÜNDE görünüyor. Bu farkı artıracak bazı etkenlerin de olduğunu ifade etti ama ne olduğunu şu anda açıklamam doğru olmaz.

Ancak BU FARK ÇOK AZ…

Son 5 yılı lak lakla geçiren tembel ve polemikçi bir belediye başkanı karşısında Murat Kurum’a verilen desteğin ben yeterli olduğu kanaatinde değilim. Arada 1,2 filan değil en az 5-6 puan fark olmalı.

Evet, en az 5-6 puan…

Murat Kurum ve ekibi, İstanbul İl Teşkilatı’nın da desteğiyle tam saha pres çalışıyor.

Sahada eksik olan isim; Erkan Kandemir

Çalışıyor da sahada biri eksik.

Benim aktif olarak sahada görmeyi çok istediğim kişi ERKAN KANDEMİR…

Kendisi bilindiği üzere AK Parti Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili.

14-28 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde sahaların tozunu attırmış bir isim kendisi. Öyle aktif ve yaratıcı fikirlerle ortaya çıktı ve teşkilatı yönetip mobilize etti ki elde edilen başarıdaki payı inkâr edilemez.

Yapılıyor ama daha fazlası gerek. Teşkilat Başkanı olması nedeniyle onun sahada ve ekranlarda görünmesi, tepeden tırnağa donanımlı olarak sahaya sürdüğü görevli ve üyelerin her iki belediye başkan adayının projelerini halka yüz yüze anlatması, onların sorunlarını dinlemesi gerekir."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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