AK Partililerin yeni adresi neden Yeniden Refah Partisi oluyor! O soruya Orçun Şekercioğlu cevap verdi...

15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu, 20 yıl saflarında mücadele ettiği AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı oldu. Sadece Şekercioğlu değil, çok sayıda isim AK Parti'den ayrılıp YRP adayı oldu. Orçun Şekercioğlu, "Neden AK Parti'den kaçıp Fatih Erbakan'a sığınıyorlar?" sorusuna cevap verdi..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları...

Yıllar geçtikçe yollarını bir bir ayırıyorlar, ayırdılar...

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül...

Onlar değil yeni ayrılanlar...

31 Mart 2024 seçimleri öncesi gözler Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'daydı bir kez daha...

İttifak, işbirliği...

Hiç biri olmadı Yeniden Refah büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı.

Yani Fatih Erbakan Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nu başbaşa bıraktı...

Ve tabii ilçeler...

AK Parti'yi zorlayacak adaylarla halkın karşısına çıktı Yeniden Refah...

Çoğunluğu da eski AK Partili...

Peki neden?

Niçin kaçıyorlar?

Niçin Fatih Erbakan'a, ya da Yeniden Refah'a sığınıyorlar?

Çarpıcı bir örnek...

15 Temmuz gazisi....

O şimdi Yeniden Refah Partisi Ümraniye Belediye Başkan adayı...

Neden sorusunun cevabını veriyor...

Nasıl Yeniden Refah'lı olduğunu anlatıyor...