Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ilgilendiriyor! Bakan Tekin duyurdu artık...

Türkiye’deki tüm ilkokul ve ortaokulu ilgilendiriyor! “Trafikte Küçük Hata Yoktur” sosyal sorumluluk projesinin tanıtımına katılan, MEB Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri kapsayan yeni projenin detaylarını açıkladı. İşte, Bakan Tekin’in açıklamaları…

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İlkokul eğitimi alan öğrencilere tiyatro gösterileri ile trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı “Trafikte Küçük Hata Yoktur” adlı sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımı ile Zeytinburnu Fatma Süsligil İlkokulu’nda gerçekleşti.

Bakan Tekin, buradaki konuşmasında, gerek temel eğitim gerek ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını arzuladıklarını, toplumsal hayatın bir parçası olan öğrencilerin, topluma uyum sağlayan, toplumla birlikte hareket edebilecek biçimde yetişmeleri için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Mevzuat değişiyor yılda 40 saat...

Mevzuatta bu kapsamda değişikliklere gittiklerini ve her öğrencinin yılda minimum 40 saat bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağının altını çizen Tekin, şunları söyledi:

"Trafikte hepimiz hata yapıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her hatamıza kendi zihnimizde bir meşruluk gerekçesi üretiyoruz. Sizden istirhamım, hatalarınızı meşrulaştıracak gerekçeler üretmeye çaba sarf etmeyin. Gerçekten de trafikte küçük hataların bedeli çok ağır oluyor"