Alman ordusu Kızıldeniz'de ABD İHA'sını düşürdü

İsrail-Hamas savaşıyla beraber başlayan Kızıldeniz geriliminde Alman ordusu skandal bir hataya imza attı. Husilerin İHA'sı yerine ABD'nin İHA'sını vurdular.

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Alman ordusu, Kızıldeniz'deki AB misyonuna dahil olur olmaz skandal bir hata yaptı. Kızıldeniz'e fırkateynini dün ilk kez konuşlandıran Almanya, ilk Husi saldırısını püskürttü fakat bir başla saldırıda yanlışlıkla hedefine ABD'yi koydu.

CNN International'de yer alan habere göre, Alman gemisinin Husi drone'u zannederek saldırdığı hava aracı ABD'ye ait çıktı. Olay üzerine açıklama yapan ABD Savunma yetkilisi, Alman savaş gemisinin Husilere ait bir İHA'ya ateş açtığını düşündüğünü ancak bunun ABD'ye ait bir İHA olduğu ortaya çıktığını söyledi.

Yetkili, firkateynin ABD insansız hava aracına hangi silahla ateş açtığının belirsiz olduğunu söyledi. Alman ordusunun açıklamasında ABD insansız hava aracına yanlışlıkla ateş açılmasından söz edilmiyordu.