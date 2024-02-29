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Bizim Toptan 45 temel ürünü 2023 fiyatlarıyla satıyor

Bizim Toptan 45 temel ürünü 2023 fiyatlarıyla satıyor

Bizim Toptan, 8 Mart'a kadar 45 temel ihtiyaç ürününü, 2023 fiyatlarıyla bireysel müşterilerine satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, mağaza 2024'ün ilk kampanyasını başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, mağaza olarak kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle 2024'te de ülke ekonomisine desteği sürdüreceklerini belirterek, "Çok geniş bir ürün yelpazesinde bireysel müşterilerimize özel 1 ay boyunca devam edecek yeni kampanyamızla amacımız hanelerin bütçesine, deyim yerindeyse, 'bereket' katmak olacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, kampanya kapsamında 8 Mart'a kadar un, şeker, çay, zeytin, bakliyat, deterjan, şampuan gibi evlerin temel ihtiyaçları arasında yer alan 45 ürün, 2023 fiyatlarıyla Bizim Toptan mağazalarında ve mağazanın online alışveriş sitesinde bireysel müşterilere satışa sunuluyor.

Yıl boyunca toptan fiyatına sattığı ürünleri ve düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin yanında olan mağaza, bu kampanyayla da ailelerin bütçesine katkı sağlıyor.

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