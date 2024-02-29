25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Katliamı’nın karar duruşması bugün

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın karar duruşması bugün görülecek. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.

Abone ol

25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin ise yaralandığı Çorlu Tren Katliamı’nın karar duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi aileler adalet talebiyle yürüyüş düzenledi.

Kazada yakınlarını kaybeden aileler duruşmaya çağrı yaparak "Adalet rayların altında kalmasın, başka canlar yanmasın’ diye sürdürdüğümüz adalet mücadelesinde sona geliyoruz. Herkesi karar duruşmasında bizimle olmaya çağırıyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay, 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin davaya sahip çıkma çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından yakınları aracılığıyla paylaşım yapan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, 29 Şubat 2024 tarihinde, Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması görülecek.

Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum.

7 yıl önce yaşanan bu katliamın sorumlularının hesap vermesi için hep birlikte sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Unutmayalım, bu sadece bir dava değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir.Çorlu'da yaşanan bu acının tekrarlanmaması için adaletin tecelli etmesi şarttır."

Ne olmuştu?

Edirne Uzunköprü-İstanbul Halkalı güzergahında hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018’de, faaliyete geçtikten 69 gün sonra raylardan çıktı. Kazada 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 328 kişi ise yaralandı. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliğinde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘Taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde görev yapan Nihat Aslan, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, Yol Kontrolörü Burhan Ortancıl, Mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında da dava açıldı.

Sanıklar tutuksuz yargılanırken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı genişletilmesine karar verdi. Başsavcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesiminin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle, büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkili olduğunu değerlendirdi.

Mümin Karasu duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama emri çıkarıldı,10 Ekim günü ifade için Çorlu Adliyesine gittikten sonra tutuklanarak Çorlu Cezaevine gönderildi. Ancak mahkeme bir sonraki duruşmadan önce, 45 gün içinde Karasu’nun tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek tahliye etti. Davanın 16’ncı duruşmasında, üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi ancak talep reddedildi.