BIST 9.148
DOLAR 31,22
EURO 33,95
ALTIN 2.045,46
HABER /  GÜNCEL

Aşkale’de kar kalınlığı 3 metreyi aştı

Aşkale’de kar kalınlığı 3 metreyi aştı

Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar mevsimi yaşanırken, Aşkale'nin Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.

Abone ol

Bu yıl fazla bölgede kar yağmamasına rağmen köyde kar kalınlığı 3 metreyi buluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 5 metrenin üzerinde seyretmesi hayatı olumsuz etkiliyor. İnsanların genelde tarım ve hayvancılık yaptığı köyde kış mevsiminde yağan kar, hayatı birçok noktada zorlaştırıyor.

Kar kalınlığı yanı sıra havanında çok soğuk olmasından dolayı yaz aylarında bile birçok noktada kar görmek mümkün.
Düzyurt köyü Türkiye'nin ve Erzurum’un 2 bin 405 metre ile en yüksek rakımına sahip yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Aşkale'ye 19 kilometre mesafede olan köyde çok kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda sık sık aksamalar meydana geliyor.Vatandaşlar ise köy ile dış hayatın bağının kesilmemesi için yetkililerden köylerine verici yapılmasını talep ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gurbetçi Şaban filmi gerçek oldu! 24 çocuk için Almanya’dan yılda 1,5 milyon Euro alıyor
Gurbetçi Şaban filmi gerçek oldu! 24 çocuk için Almanya’dan yılda 1,5 milyon Euro alıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
Kamu bankalarının emeklilere 3 yıl için verdiği promosyon tepki çekti
Kamu bankalarının emeklilere 3 yıl için verdiği promosyon tepki çekti
Palandöken’de camiler Ramazan ayına hazırlandı
Palandöken’de camiler Ramazan ayına hazırlandı
25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Katliamı’nın karar duruşması bugün
25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Katliamı’nın karar duruşması bugün
Çukurova Belediyesi’nde zam sevinci: En düşük kadrolu işçi maaşı bakın ne kadar oldu
Çukurova Belediyesi’nde zam sevinci: En düşük kadrolu işçi maaşı bakın ne kadar oldu
TÜRK-İŞ'e göre göre şubatta yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ'e göre göre şubatta yoksulluk sınırı belli oldu
Türkiye'de JES yatırımlarının 5 yılda 15 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Türkiye'de JES yatırımlarının 5 yılda 15 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Texas’taki orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti
Texas’taki orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti
Sakarya Nehri'nde cesedi bulunan kadının eşi ve oğlu gözaltına alındı
Sakarya Nehri'nde cesedi bulunan kadının eşi ve oğlu gözaltına alındı
Alman ordusu Kızıldeniz'de ABD İHA'sını düşürdü
Alman ordusu Kızıldeniz'de ABD İHA'sını düşürdü