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Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Cristiano Ronaldo, kendisine yapılan "Messi" tezahüratlarına karşı yaptığı hareketten dolayı 1 maç ceza aldı.

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulunun açıklamasında, Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından taraftarlara yaptığı hareket sebebiyle Ronaldo'ya bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Ronaldo, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi için tezahüratta bulunan rakip takım taraftarlarına doğru yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmişti.

Portekizli futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız." ifadelerini kullanmıştı.

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