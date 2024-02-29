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Palandöken’de camiler Ramazan ayına hazırlandı

Palandöken’de camiler Ramazan ayına hazırlandı

Palandöken Belediyesi, ilçede bulunan 82 caminin Ramazan temizliğini tamamladı.

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Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında, ilçedeki camilerin tamamında tam teşekküllü iç ve dış mekan temizliği yapan belediye, Palandökenlilerin daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlıyor.
İlçe camilerinde yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ‘Namazın Anahtarı Temizliktir’ hadisini hatırlatarak, “Temizlik inancımızın gereğidir. Palandöken Belediyesi olarak bu hassasiyet içerisinde temizlik hizmetlerimizi yürütüyoruz. İlçemizdeki camilerin temizlik ve hijyen hizmeti de, belediyemiz tarafından titizlikle sağlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle çok daha detaylı bir temizlik çalışması başlattık. Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hassasiyet gösteriyoruz. İlçemizdeki 82 camimizin halıları yıkandı, genel temizliği yapıldı; şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolarda temizlenerek dezenfekte edildi. Yine camilerimizin bahçelerinde de çevre temizliği yapıldı. Özveriyle çalışan temizlik ekibimize teşekkür ediyor, yaklaşan mübarek Ramazan Ayının milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.” Dedi.

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