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Sarıyer’de sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı

Sarıyer’de sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı

Megakent’te gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Sarıyer’de etkili olan yoğun sis nedeniyle ise araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da dün geceden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Sarıyer’de etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştüğü siste sürücüler sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştıkları görüldü.

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