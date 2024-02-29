Adnan Oktar'ın Van'a sürülmesinin nedeni ortaya çıktı kadın avukatlarla...

Silivri Cezaevinde 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüşen Adnan Oktar, Erzurum Dumlu Cezaevine sevke edilmişti. Oktar'ın burada da 30 gün içerisinde 238 görüşme yaptığı, 21'inin kadın avukat olduğu tespit edildi. Oktar'ın yaş ortalaması 24 olan kadın avukatlarla yaptığı görüşmesinin 500 saat olduğu, erkeklerle ise 62 saat görüştüğü tespit edildi.

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Adnan Oktar ile görüşen tüm avukatların stajyer ve yeni mezun olduğu belirlenirken, bu görüşmelerin örgüte yeni eleman temini kapsamında yapıldığı ortaya çıktı. SABAH'tan Halit Turan, sosyal medyadan genç ve güzel avukatlara kurulan tuzağın belgelerine de ulaştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdığı Adnan Oktar'ın Silivri cezaevinde 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüştüğü ortaya çıkmıştı. Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından mahkeme Adnan Oktar'ın avukatları ile görüşmesine kısıtlama getirmişti.

Kadın avukatlarla 500 saat

Adnan Oktar'ın 2022 Eylül ve Ekim aylarında 40 gün içerisinde 527 avukatla görüştüğü, kadın avukat sayısının 63 olduğu, erkek avukat sayısının ise 20 olduğu belirlenmişti.

Oktar'ın yaş ortalaması 24 olan kadın avukatlarla yaptığı görüşmesinin 500 saat olduğu, erkeklerle ise 62 saat görüştüğü tespit edilmişti. Dumlu cezaevine nakledilen Oktar'ın yine aynı taktiği kullanarak örgüte eleman devşirmeye çalıştığı belirlendi.

Yeni mezun ve stajyer avukat

2023 yılı Şubat ve Mart aylarında Adnan Oktar'ın Dumlu Cezaevinde 238 ziyaretçisinin olduğu, vekaletsiz avukat sayısının ise 209 olduğu öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı verilere göre, ziyaret eden kadın avukat sayısı 21, erkek avukat sayısı ise 8 oldu. Kadın avukatlarının tamamının yeni mezun ve stajyer olması dikkat çekti.

Örgütün avukat kazanma planı

Adnan Oktar suç örgütünün avukat kazanım planının işleyişi de deşifre oldu. Örgütün önce tevkil avukat ilanı verdiği, daha sonra güzel avukatları arasında seçtiği, görüşme ve iş teklifi yaptıktan sonra da Adnan Oktar ile cezaevinde görüşmelerini sağlayıp, örgüte kazandırdığı belirlendi.

Tecrübesiz ve güzeller

Örgüte kazandırılmak için seçilen avukatların ortak özelliklerinin genç, tecrübesiz ve güzel olmaları ile sosyal medyadan iş vaadiyle getirilmeleri çıktı.

Adnan Oktar'ın mahkeme tarafından tespit edilen gelirinin kendi beyanı ile 3 bin lira olduğu, bu beyanı ile sadece 40 günlük görüşme listesinde yüze yakın avukat ile görüştüğü, bu durumun örgütün avukatlara yönelik sistematik ve sinsi bir tuzak içinde olduğunun delili olduğu belirtildi.



Örgüt tarafından genç ve güzel avukatın nasıl tuzağa düşürüldüğünün gerçek belgelerine de SABAH ulaştı. İlk aşama olarak sosyal medya üzerinden seçilen genç ve güzel avukata mesaj atılıyor. Ücret önceden söyleniyor. Hedef avukat cevap verdiğinde şablon mesaj atılarak avukatın ticari bir iş için davet edildiği izlenimi uyandırılıyor. Bu yolla istismar edilecek ve örgüt için suç ve idarede kullanılacak avukatlar devşiriliyor.