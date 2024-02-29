Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e veto! İstanbul'daki CHP afişlerinde Özgür Özel olmayacak

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki gerilim tırmanıyor. Aday belirleme sürecinde kriz yaşayan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i veto etti. İstanbul'da CHP'nin seçim afişlerinde Özgür Özel'in fotoğrafları yer almayacak...

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31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'deki Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel krizi iyice belirginleşmeye başladı. Aday belirleme sürecinde ortaya çıkan İmamoğlu ve Özel krizinin, yeni gündemi 31 Mart 2024 yerel seçim afişleri oldu.

Zafer Şahin sosyal medyadan duyurdu

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçim afişlerinde Özgür Özel'i istemediğini açıkladı. Zafer Şahin'in paylaşımları şöyle:

Özgür Özel'li afişler şehirlere gönderildi

"CHP Genel Merkezi’nin medya planlama ajansı olan Time Ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel’in fotoğrafının bulunduğu baskı dökümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi.

İmamoğlu istemeyince rezervasyonlar iptal

Fakat İstanbul’daki firmalara Ekrem İmamoğlu‘nun İstanbul’da Özgür Özel’in görselini istememesinden dolayı rezervasyonların iptal edildiği bildirildi.

Genel Merkez'den itiraz gelmedi!

Şu ana kadar CHP Genel Merkezinden firmalara aksi yönde bir itiraz gelmedi. İtiraz gelmemesi durumunda İstanbul’da CHP genel merkezin yani Özgür Özel’in görselleri kullanılmayacak.