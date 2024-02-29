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Cem Küçük zam bekleyen emekliye tarih verdi: Emeklilerin durumunun mutlaka düzeltilmesi şart

Cem Küçük zam bekleyen emekliye tarih verdi: Emeklilerin durumunun mutlaka düzeltilmesi şart

Gazeteci Cem Küçük, milyonlarca emeklinin merakla beklediği seyyanen zamla ilgili konuştu. Seçimler için emeklilerin belirleyici olacağının altını çizen Küçük, "En azından Temmuz'da emekliler biraz daha fazla gözetilebilir. Çünkü aradaki fark uçurum oldu. Emeklilerin durumunun mutlaka düzeltilmesi şart" dedi.

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Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de sunduğu “Günaydın Türkiye” programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarındaki seyyanen zam çıkışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cem Küçük, emekli maaşlarına en yakın Temmuz veya gelecek yılın Ocak ayında iyi bir oranda zam yapılabileceğini belirtirken “Bu kadar fark olması, emeklilerin unutulması sıkıntı oldu. Erdoğan'ın açıklamasında ben sanki bundan sonra Temmuz veya Ocak ayında emekliler haklı olarak yüksek para alacak diye bir şey anladım” dedi.

"En azından Temmuz'da emekliler biraz daha fazla gözetilebilir"

Seçimler için emeklilerin belirleyici olacağının altını çizen Küçük, “Seçimlerin sonucunu Anadolu'da değiştirmese bile oy oranlarını değiştirecek. Nitekim Erdoğan da bunu gördü. Geçen sene emeklilere seyyanen zam verilmedi. En azından Temmuz'da emekliler biraz daha fazla gözetilebilir. Çünkü aradaki fark uçurum oldu. Emeklilerin durumunun mutlaka düzeltilmesi şart” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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