Ankaragücü'nden TFF'ye "Mert Hakan Yandaş" başvurusu

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yönelik hareketlerinden dolayı TFF'ye başvuru yapacağını açıkladı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Başkent ekibi, karşılaşma esnasında rakip takım futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yaptığı hareketlerden dolayı TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır."