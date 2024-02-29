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Ankaragücü'nden TFF'ye "Mert Hakan Yandaş" başvurusu

Ankaragücü'nden TFF'ye "Mert Hakan Yandaş" başvurusu

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yönelik hareketlerinden dolayı TFF'ye başvuru yapacağını açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Başkent ekibi, karşılaşma esnasında rakip takım futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yaptığı hareketlerden dolayı TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır."

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