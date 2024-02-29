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Dar gelirli emekliye kentsel dönüşüm desteği! İmamoğlu duyurdu

Dar gelirli emekliye kentsel dönüşüm desteği! İmamoğlu duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emeklilerine kentsel dönüşümde destek olacaklarını söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümde dar gelirli emeklilerin yanında olduklarını belirterek, "İnşaat maliyetinin yüzde 65'ini biz üstleneceğiz." dedi. İmamoğlu, emeklilere ayrıca kira desteği vereceklerini de duyurdu.

Emeklilere de 9 bin TL kira desteği vereceğiz"

İmamoğlu, Eyüpsultan'da düzenlenen kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu. İmamoğlu, "Plansız programsız çalıştıkları için insanları kentsel dönüşümden soğuttular. Yıllardır çözülmemiş mülkiyet sorunlarını biz çözdük. Engellendiğimiz, sabote edildiğimiz girişimler yaşandı ama biz işimize baktık." ifadelerini kullandı. İmamoğlu şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaşımız yanında olacağız. Dar gelirli emeklinin inşaat maliyetinin yüzde 65'ini biz üstleneceğiz. 7 bin ekstra kira desteğini de biz vereceğiz. Emeklilere de 9 bin TL kira desteği vereceğiz"

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