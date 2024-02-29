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İkinci kez hastaneye giderken ölen kızın cenazesi toprağa verildi

İkinci kez hastaneye giderken ölen kızın cenazesi toprağa verildi

Denizli’de rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye götürülmek üzereyken yaşamını yitiren minik kızın cenazesi toprağa verildi.

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Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Fatmaana Ünal, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde rahatsızlanarak ailesi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü. Burada serum verildikten sonra taburcu edilen Ünal, evine gittikten bir süre sonra tekrar halsizleşerek fenalaştı. Durumu fark eden baba Hasan Ünal, kızını Kelekçi 112 Acil Sağlık İstasyonuna götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik kız ambulansla tekrar Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen minik Fatmaana’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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