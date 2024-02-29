Rus savaş uçaklarının İdlib'e saldırdı: 1 sivil öldü!

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

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Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.02'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden art arda kalkan 2 Rus savaş uçağı, İdlib kent merkezinin batısındaki marangoz atölyesine 4 hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre ise saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.