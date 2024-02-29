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Cem Küçük'ün 28 Şubat sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak! Operasyonu gizli bir el durdurdu

Cem Küçük'ün 28 Şubat sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak! Operasyonu gizli bir el durdurdu

28 Şubat tartışmalarına dahil olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 2018 yılında Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın 28 Şubat'ın sivil ayağındaki isimlerin gözaltına alınması için karar yazdığını ancak son anda araya giren 'bir el'in operasyonu durdurduğunu iddia etti. Küçük "AK Parti isteseydi -hala istese- sivil ayağına hesap sorar(dı)" sözleri AK Parti'yi kızdıracak gibi...

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28 Şubat post modern darbesinin 27. yıldönümünde tartışmalar sürüyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabından öyle bir şey paylaştı ki, bu iddia AK Parti'yi çok kızdıracak gibi. İşte Cem Küçük'ün 28 Şubat'ın sivil ayağını soruşturmayan AK Parti'yi iğneleyen o paylaşımı...

Başsavcı Kocaman gözaltı kararlarını yazdı

- 28 Şubat darbesi üzerinden 27 sene geçti. 2018 Şubat ayında Sayın Erdoğan bir yurtdışı gezisi dönüşü darbenin sivil ayağına dair açıklamalar yapmıştı.

- Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yüksel Kocaman 2018 Mart ayında darbenin sivil ayağında yer alanlarla ilgili gözaltı kararlarını yazmıştı.

Tam gözaltılar yapılacakken araya giren...

- Tam gözaltılar yapılacakken bir el araya girdi ve operasyon gerçekleşmedi.

- Sonra erken seçim kararı alındı ve darbenin sivil ayağında yer alanlar kurtuldu. AK Parti isteseydi -hala istese- sivil ayağına hesap sorar(dı).

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