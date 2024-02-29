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Aydınlı sporcu Uslu Türkiye şampiyonu oldu

Aydınlı sporcu Uslu Türkiye şampiyonu oldu

Aydınlı genç sporcu Berkay Uslu katıldığı Türkiye Büyükler-Para Karate-Veteranlar-İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

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Berkay Uslu 27 Şubat-3 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen şampiyonada Erkekler K30 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Uslu aldığı bu derece ile aynı zamanda Milli Takım seçmesinde birinci olarak Hırvatistan'ın Zadar şehrinde düzenlenecek Avrupa Büyükler ve Parakarate Şampiyonasına gitmeye de hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Berkay Uslu, Aydın'ı ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek olmanın heyecanını yaşarken, sporseverler ve Aydın halkı da onun başarısını gurur ve mutlulukla paylaşıyor. Kendisi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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