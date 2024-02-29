BIST 9.121
DOLAR 31,23
EURO 33,95
ALTIN 2.038,98
HABER /  EKONOMİ

11 firmanın et fiyatını manipüle ettiği ortaya çıktı! Seçime 1 ay kala

11 firmanın et fiyatını manipüle ettiği ortaya çıktı! Seçime 1 ay kala

Et fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Her geçen gün zam üstüne zam yapılıyor. Fiyat artışlarının ardından harekete geçen Rekabet Kurumu, 11 firmanın bir olup fiyatları arttırdığını tespit etti.

Abone ol

Et fiyatlarını yakın markaja alan Rekabet Kurumu, 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit etti. Fiyat artışlarının ardından harekete geçen Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaştı ve cezai işlem uyguladı. 

Detayları anlatan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, ''Özellikle son 1 ayda ette muazzam ve sistematik bir şekilde fiyat artışları yaşanmaya başladı. Dana karkas et ocak ayında 280 liraya satılıyordu. Kuzu karkas 300 liraya satılıyordu ama şubat ayından itibaren sistematik düzenli fiyat artışları etlere yansıtılmaya başladı. Dana karkas 315 e çıktı, kuzu karkas ise 350'ye kadar alıcı bulmaya başladı.'' dedi.

"'Kestirmeyin, bekleyin' söylemleri var"

Bazı tedarikçiler ise sosyal medya grupları üzerinden fiyat belirliyor. CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, ''Eti tedarik eden bazı tedarikçiler sosyal medya üzerinden, çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden 'Karkas 250 lira bekleyin, kesmeyin. 290'a çıkacak, 290'ı bekliyorlar. Daha sonra bir daha bir yükseliş kesmeyin, kestirmeyin, bekleyin' söylemleri var.'' bilgisini paylaştı.

Cezalar caydırıcı değil

Peki, verilen cezalar yetersiz mi? Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Cezai işlem mükafat gibi geliyor sanki. 5 lira koyduğu zaman o ceza çıkıyor ve bunu da vatandaşın sırtından çıkıyor" vurgusu yaptı.

Gıda üzerinden siyasi dizayn mı hedefleniyor?

Osman Yardımcı, ''Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için. 1 ay kaldı seçime. Öyle bir sisteme getirdiler ki Türkiye'de et ekonomiyi yönlendiriyor. Et piyasanın dengesini bozuyor.'' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'deki hükümet: İsrail Filistinlileri planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdü
Gazze'deki hükümet: İsrail Filistinlileri planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Toyota Boshoku Türkiye'den güneş enerjisi tesisi yatırımı!
Toyota Boshoku Türkiye'den güneş enerjisi tesisi yatırımı!
Aydınlı sporcu Uslu Türkiye şampiyonu oldu
Aydınlı sporcu Uslu Türkiye şampiyonu oldu
Batman’da bisiklet hırsızları apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı
Batman’da bisiklet hırsızları apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı
BDDK'den konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
BDDK'den konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Cem Küçük'ün 28 Şubat sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak! Operasyonu gizli bir el durdurdu
Cem Küçük'ün 28 Şubat sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak! Operasyonu gizli bir el durdurdu
"Bağımsız" Bosna Hersek 32. yaşını kutluyor!
"Bağımsız" Bosna Hersek 32. yaşını kutluyor!
Kan vermek için gitti, arkadaşına karaciğerini bağışladı!
Kan vermek için gitti, arkadaşına karaciğerini bağışladı!
Etteki fiyat artışlarından kasaplar da rahatsız!
Etteki fiyat artışlarından kasaplar da rahatsız!