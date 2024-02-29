Acil servise kaldırılan yaşlı kadın hastanenin çöp konteynerinde ölü bulundu

Fransa'da bir hastanenin acil servisine kaldırılan demans hastası kadının, kaybolduktan 2 gün sonra hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde ölü bulunması tepki topladı.

Abone ol

La Provence gazetesinin haberine göre, demans hastası 85 yaşındaki kadın nöbet geçirdiği için 23 Şubat'ta kızı Claudine tarafından Aix-en-Provence şehrindeki bir hastanenin acil servisine getirildi.

23 Şubat gecesi hastaneden kaybolduğu bildirilen yaşlı kadın, 25 Şubat'ta aynı hastanenin bodrum katındaki çöp konteynerinde, kızı tarafından ölü bulundu.

Claudine, annesinin ölümünden güvenlik kameralarına erişim sağlamayan hastaneyi sorumlu tutuyor.