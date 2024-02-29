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Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) tatbikat gerçekleştirdi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, önceden onaylanan yıllık tatbikat planına göre insansız hava araçlarının (İHA) savaşa hazır duruma getirildiği belirtildi.

Tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği aktarıldı. Savaş hazırlığını üst seviyede tutmak ve İHA personelinin kişisel becerilerinin daha da geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, verilen tüm görevlerin yüksek profesyonellikle yerine getirdiği vurgulandı.

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