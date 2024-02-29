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Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

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