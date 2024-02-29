Fırat Nehri’nde siyanür nedeniyle balık ölümleri iddiası asılsız çıktı

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen heyelan olayının ardından Fırat Nehri’nde siyanür nedeniyle balık ölümleri olduğu iddiası asılsız çıktı.

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Konuya ilişkin balık ölümleriyle ilgili yapılan çalışma ve analizler basınla paylaşıldı.

Paylaşılan raporda şu bilgilere yer verildi:

“Erzincan ili İliç ilçesi Dostal köyü kıyı şeridinde gerçekleşen balık ölümlerine ilişkin Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince 27.02.2024 tarihinde yerinde incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda; Kıyı şeridi boyunca muhtelif yerlerden takribi aynı boy ve ağırlıkta (6-7 kg) 13 adet Cyprinus carpio (Pullu Sazan) balığının öldüğü görülmüştür. Bunlardan 3 adeti numune niteliği taşıdığından soğuk zincir kurallarına uygun olarak analizleri yapılmak üzere laboratuvara sevk edilmiştir. Kalan 10 adet balığın fiziksel muayenesinde çürüme ve kokuşmalar başladığı ölümlerinin üzerinden birkaç gün geçtiği anlaşıldığından imha prosedürlerine uygun olarak gömülerek imha edilmiştir. Bununla birlikte 4 farklı istasyondan su numunesi alınarak kimyasal analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Bu istasyonlardan fiziksel su ölçümleri (Sıcaklık, PH, Oksijen vb.) yapılmış olup, balık sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheli balık ölümlerinin sadece pullu sazan balıklarında olduğu görülmüştür. İnceleme sahasında bahse konu balıklar dışında herhangi bir farklı balık türüne, sucul canlılara ve su kuşlarının ölümüne rastlanılmadığı, canlı yaşam döngüsünün devam ettiği ve toplu balık ölümlerinin olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle yaşanan balık ölümlerinin mevsimsel geçiş dönemlerinden ve/veya balık hastalıklarından (viral, bakteriyel, paraziter vs.) kaynaklanabileceği öngörülmüştür.”