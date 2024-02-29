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Bafra’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Bafra’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

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Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde E.S. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 7,32 gram metamfetamin, 1,89 gram skunk, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Bafra Adliyesine sevk edildi.

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